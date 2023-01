Mozart wint The Voice, RTL Boulevard doet verslag: het kan allemaal in deze hilarische familiemusical

Update + Video Ring­baan-Oost uren dicht voor reconstruc­tie dodelijk ongeluk, agenten gaan met 160 per uur testen uitvoeren

TILBURG - Een gedeelte van de Ringbaan-Oost in Tilburg is maandag de volledige avond afgesloten voor een reconstructie van het dodelijke ongeval in december. Dat meldt de politie. Die verwacht dat de weg van ongeveer 18.00 uur tot 23.00 uur dicht is. De snelheden kunnen gaan oplopen tot 160 kilometer per uur.

