Motorrijder verliest macht over het stuur en komt ten val in Tilburg

met video Man gewond bij schietpar­tij op bedrijven­ter­rein in Oisterwijk

OISTERWIJK - Een man is vrijdagavond rond 21.20 uur gewond geraakt bij een schietincident op een bedrijventerrein aan de Nijverheidsweg in Oisterwijk. Het slachtoffer is volgens de politie buiten levensgevaar. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.