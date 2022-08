Monumentale kantoor van Bedaux De Brouwer in Goirle wordt weer een woonhuis

Maar net genoeg vrijwilli­gers voor kinderva­kan­tie­werk: ‘We hebben er 45 uitgeperst’

TILBURG - De bezetting is krap, maar het kindervakantiewerk dat volgende week van start gaat, beschikt over nét voldoende vrijwilligers om van start te kunnen gaan. In Tilburg zijn het vooral jongeren die hun schouders onder de vakantieweek voor kinderen zetten.

18 augustus