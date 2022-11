Monument voor de Zwoegende Boer: ‘Want zoals boeren nu afgeschilderd worden, vind ik niet passen’

En zo ziet het nieuwe gezond­heids­cen­trum in Hilvaren­beek eruit, huisartsen zijn al bezig met de details

HILVARENBEEK - Het contract voor een nieuw gezondheidscentrum in Hilvarenbeek is getekend. De huisartsen die zich in een stichting hebben verenigd, hopen in april met de bouw te kunnen beginnen. ,,Er zijn best onzekere momenten geweest, maar het ziet er op dit moment goed uit”, aldus penningmeester en huisarts Otto Ahlers.

24 november