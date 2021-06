Monniken verkopen in vijf dagen tienduizend kilo kaas: ‘Er liggen zelfs aanvragen uit Schotland en Frankrijk’

VideoBERKEL ENSCHOT - Nog vijfduizend kilo te gaan en dan is het kaasoverschot van de monniken uit de Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven in Berkel Enschot op. Broeder Isaac is overrompelt van de stormloop op de kazen: ,,Als dit zo doorgaat kunnen we de tweede school in Oeganda bouwen.”