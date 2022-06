Mogelijk meer arbeidsmigranten naar locatie Ringbaan-Noord

Niet muziek, maar het festivale­ten is het Best Kept Secret van Hilvaren­beek

HILVARENBEEK - Wat nou muziek, het eten is misschien wel het Best Kept Secret (BKS) van het gelijknamige Hilvarenbeekse festival. Drie dagen lang was het festivalterrein niet alleen voor de muziekliefhebber een walhalla. De smaakpapillen werden minstens net zo verwend.

12 juni