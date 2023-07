Moergestelnaar Moorman geeft niet op: bouwplan van Jumbo-ondernemer is ‘wall of shame’

‘Grote puinhoop’ na brand in schuur in Gilze: ‘Maar geluk dat alle koeien gespaard zijn gebleven’

GILZE - Jan Oomen bekijkt de puinhoop op zijn terrein nog eens goed. Een dag na een grote brand bij zijn boerderij is de schade enorm. Tegelijkertijd is er opluchting dat alle koeien gered zijn. ,,We hebben echt geluk gehad.”