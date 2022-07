Moergestel krijgt bioscoopzaaltje in Den Boogaard: de rode stoeltjes zijn er al

Flinke schade na botsing tussen twee auto’s in Kaatsheu­vel

KAATSHEUVEL - Twee auto's zijn zondagmiddag tegen elkaar gebotst op de kruising Horst met de Europalaan in Kaatsheuvel. De voertuigen raakten hierbij flink beschadigd. Het is niet bekend of iemand gewond is geraakt.

17 juli