‘Moedige’ automobilisten rijden dronken Pool klem die aanrijding veroorzaakte in Tilburg

Kranige Tilburgse (73) zorgde zelf voor dna-be­wijs van overvaller: ‘Ik beet op zijn vinger en proefde bloed’

BREDA\TILBURG – De Tilburgse van 73 dacht nog even dat ze de haak op de deur had moeten doen voor ze die opende, maar het was al te laat. Voor ze het wist werd de deur helemaal opengeduwd en werd ze door de overvaller naar haar slaapkamer geduwd.

7:00