Moeder verongelukte Jayden (12) start petitie voor veilige Ringbaan-Zuid, ‘Dat ben ik aan hem verplicht’

De Koopman wil nog jaren in Tilburg blijven: huurcon­tract voor winkelpand verlengd

17 mei TILBURG - De vrees voor een langdurige leegstaand pand na het failliet van Hudson’s Bay lijkt in Tilburg voorlopig ongegrond. Kledingketen De Koopman heeft zich - na een jaar proefdraaien in coronatijd - in een nieuw huurcontract langdurig vastgelegd voor het gigantische winkelpand in het Tilburgse stadshart.