Moeder vermoorde Hugo van Houten blij na vonnis van 22 jaar cel: ‘Half vijf je cel op slot, 22 jaar lang!’

Het gerechtshof acht bewezen dat De C. 'na kalm beraad’ Van Houten enkele kogels door het hoofd schoot. Dat gebeurde in Molenschot vlakbij de vliegbasis Gilze-Rijen. De rechtbank in Breda veroordeelde hem eerder tot 18 jaar. In hoger beroep eiste het OM 22 jaar cel.

Applaus nabestaanden

Bij het hof kwam De C. met de lezing dat niet hij de schutter was, maar een ander. Wie dat dan was, durfde hij uit angst niet te zeggen. Het gerechtshof noemt dat verhaal ongeloofwaardig. Nabestaanden van Hugo van Houten applaudisseerden na het vonnis. ,,Mooi elke dag om half vijf de deur van je cel op slot, 22 jaar lang", beet de moeder van Van Houten de moordenaar van haar zoon toe. Zowel De C. als Van Houten was lid van motorclub No Surrender op het moment van de schietpartij.