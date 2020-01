Moeder vermoorde Hugo van Houten blij met vonnis van 22 jaar gevangenisstraf

De 45-jarige Tilburger Sooi de C. krijgt in hoger beroep 22 jaar cel voor het doodschieten van Hugo van Houten in augustus 2015. Het gerechtshof in Den Bosch heeft dat donderdag bepaald. Het hof acht bewezen dat De C. ‘na kalm beraad’ Van Houten enkele kogels door het hoofd schoot. Dat gebeurde in Molenschot vlakbij de vliegbasis Gilze-Rijen. De rechtbank in Breda veroordeelde hem eerder tot 18 jaar. In hoger beroep eiste het OM 22 jaar cel.