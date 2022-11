Mobiele escaperoom bereidt Brabantse zorginstellingen voor op cyberaanvallen: ‘Gevolgen kunnen desastreus zijn’

Leden Algemeen Belang Oisterwijk heffen partij op: ‘Onwerkbare situatie in de fractie’

OISTERWIJK - De leden van Algemeen Belang hebben besloten om de politieke partij die actief is in de raad van Oisterwijk te ontbinden. Een onwerkbare situatie in de fractie is de belangrijkste reden voor het besluit.

23 november