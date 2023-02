Mislukte aanslag Tilburg: ‘Het aapje heeft geluk gehad, het wapen haperde helaas’

Wolf in Molenschot is ‘zwervende puber’ en maakt geen deel uit van een groep

BREDA/MOLENSCHOT - Het staat zo goed als vast dat er nog geen wolventerritorium is in West- en Midden-Brabant. De wolf die is gespot bij Molenschot is hoogstwaarschijnlijk een zwervende ‘puber’ van anderhalf jaar oud op zoek naar een gebied waar hij kan paren.

8 februari