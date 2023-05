Mirakel blijft uit voor Were Di, hockeysters moeten zich in nacompetitie zien te handhaven

Van onzeker meisje met zware depressie naar ‘mooiste tiener’ van Brabant

BAVEL – ,,Was ik wel leuk en mooi genoeg?” Anouck van Heerden (17) uit Bavel twijfelde eerst of ze zou meedoen aan de verkiezing van Miss Teen of Noord-Brabant 2023. Nu de titel binnen is, wil ze zich graag inzetten om het taboe rondom mentale gezondheid weg te nemen.