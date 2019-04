Minister Grapperhaus gaat zich inzetten voor Johan van Laarhoven in Thailand, familie blij

DEN HAAG - Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gaat zijn best doen om langs diplomatieke weg de in Thailand gevangenzittende Tilburger Johan van Laarhoven terug naar Nederland te halen. ,,Ik reken het me aan dat hij daar vastzit", zo sprak de minister aan het begin van de avond tijdens een debat in de Tweede Kamer.

De belofte van de minister betekent een verrassende wending in de zaak van de al bijna vijf jaar gevangenzittende oprichter van coffeeshopketen The Grass Company (met vestigingen in Tilburg en Den Bosch). Tot nog toe stelde de minister zich op het standpunt dat hij niets kan doen om Van Laarhoven terug te halen uit Thailand. Ook nadat de Nationale Ombudsman in maart met een kritisch rapport kwam, bleef Grapperhaus zeggen dat hij geen ruimte zag om actie te ondernemen.

D66-Kamerlid Vera Bergkamp had de afgelopen weken een meerderheid van de Tweede Kamer (behalve haar eigen partij ook GroenLinks, SP, VVD, PvdA en 50Plus) bereid gevonden om een motie te ondersteunen die de minister op zou dragen om in actie te komen voor Van Laarhoven. Na de toezegging van Grapperhaus hield Bergkamp de motie op zak.

Familie blij

Broer Frans van Laarhoven toonde zich verheugd met de opstelling van Grapperhaus. Vanaf de publieke tribune stak hij onmiddellijk na afloop van het debat twee duimen omhoog naar Vera Bergkamp. ,,Eindelijk horen we eens iets positiefs".

Johan van Laarhoven en zijn Thaise vrouw zitten al sinds juli 2014 in de gevangenis. Ze werden opgepakt nadat het Nederlandse Openbaar Ministerie in Bangkok had bepleit dat Thailand zelf onderzoek zou gaan doen naar mogelijk witwassen door de grondlegger van coffeeshopketen The Grass Company. Na de arrestatie werd Van Laarhoven veroordeeld tot 75 jaar cel en kreeg zijn vrouw Tukta een straf van 12 jaar.

Fouten OM

De Nationale Ombudsman oordeelde in maart dat het Openbaar Ministerie in Breda de belangen van Van Laarhoven en zijn vrouw uit het oog heeft verloren toen het in Bangkok om rechtshulp ging vragen. Grapperhaus erkende in het Kamerdebat dat het Openbaar Ministerie fouten heeft gemaakt: ,,Het ontbrak in deze zaak aan controlemechanismes. Iemand had moeten zeggen: waarom hebben we zoveel haast, is dat wel opportuun".

Grapperhaus zegde de Kamer toe in gesprek te gaan met zijn Thaise collega. De inzet daarbij is onder meer een snelle afhandeling van het cassatieverzoek dat justitie in Thailand heeft ingediend. Pas als dat cassatieverzoek is afgerond, kan Nederland gaan vragen om Van Laarhoven uit te leveren naar Nederland. Grapperhaus beloofde ook dat hij zich gaat inzetten voor de Thaise vrouw van Van Laarhoven. Die werd door het Openbaar Ministerie ten onrechte afgeschilderd als verdachte in de Nederlandse strafzaak.

Smeekbede maakte indruk