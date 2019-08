Minister Grapperhaus gaat naar Thailand voor Johan van Laarhoven

TILBURG - Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) vliegt later deze week naar Thailand om met vertegenwoordigers van de regering daar te praten over de zaak van de Tilburgse coffeeshopbaas Johan van Laarhoven. Die is daar tot tientallen jaren cel veroordeeld voor het witwassen van drugsgeld.

Het Openbaar Ministerie vroeg Thailand in 2014 om hulp bij een strafrechtelijk onderzoek naar de coffeeshophouder, die zich daar had gevestigd. Het Thaise OM vervolgde Van Laarhoven en zijn echtgenote Mingkwan Kaenin vervolgens zelf. Zijn echtgenote, die door justitie in Nederland slechts als getuige was aangemerkt, kreeg 12 jaar.

De Nationale Ombudsman oordeelde in maart dat de Nederlandse politie en justitie onzorgvuldig hebben gehandeld. In april drong de Tweede Kamer er bij Grapperhaus op aan zich in te zetten om Van Laarhoven naar Nederland te krijgen.

Hij beloofde toen al dat hij zijn best zou doen om Van Laarhoven langs de diplomatieke weg naar Nederland te halen, wat voor de familie en naasten van Van Laarhoven als een hele opluchting voelde. ,,Eindelijk horen we eens iets positiefs”, zei broer Frans van Laarhoven. Vier maanden later is er dus ook concreet iets van te zien.

Diplomatiek karakter

De minister spreekt vrijdag met zijn Thaise ambtgenoot en de premier van het land, schrijft hij dinsdagavond in een brief aan de Kamer. Veel meer wil hij niet over de ontmoeting kwijt. ,,Gezien het diplomatieke karakter van het overleg kunnen er op dit moment geen nadere mededelingen worden gedaan over de inhoud van de besprekingen.”

Tweede Kamerlid Vera Bergkamp (D66), die zich al jaren inzet voor de zaak van Van Laarhoven, laat weten ‘erg blij’ te zijn met de stap van de minister. ,,Na jarenlange wanhoop, nu hopelijk een doorbraak!”

Smeekbrief

Johan van Laarhoven smeekte minister Grapperhaus in april al met een emotionele brief om hulp. ,,Ik leef met dertien andere mannen in een cel van elf vierkante meter. Dat is minder dan één vierkante meter per persoon‘’, schreef hij in de brief, die het Brabants Dagblad toen mocht inzien. ,,Mijn vrouw verblijft in dezelfde nachtmerrie, een stukje verderop. Toch kan ik haar niet zien en heb ik haar al in geen jaren kunnen vasthouden. Dat breekt me. (...) U kunt ons helpen, echt waar! Nederland heeft onze vervolging uitgelokt en Nederland kan het probleem dus ook oplossen.”

De Tilburger gaf toen al aan zich vast te houden aan een eventueel gesprek tussen de ministers van justitie van Nederland en Thailand. ,,Eén persoonlijk gesprek tussen u en uw evenknie kan een oplossing bieden voor de uitzichtloze situatie van mij en mijn vrouw. Voor een Nederlands staatsburger en zijn door Nederland als lokaas misbruikte vrouw, die beiden wegkwijnen in de Thaise cel.”