Minifestival LunaLunaLuna als artistiek alternatief voor de kermis: ‘Deze plek is fantastisch’

TILBURG - Met artistieke attracties en livemuziek in het Wilhelminapark hoopt het vijfdaagse minifestival LunaLunaLuna een ‘theatrale oase voor intiem spektakel’ te zijn. Een bijzonder alternatief voor de ‘mainstream’ kermis is het zeker.

Het was eigenlijk bedacht voor in coronatijd, maar ‘Vacanti Quarantainsky’ komt nog steeds uitstekend uit de verf. Als we zussen Nine en Ileen Balk tenminste mogen geloven, die net uit het gevaarte komen stappen. De met rook omgeven rode raket van Roel van de Laar en Martijn van Dalen waarin je een ruimtereis kunt maken is ‘een hele ervaring’. Van de Laar begeleidt de zussen via oortjes en een microfoon. ,,Hij instrueerde ons om het voertuig door middel van allerlei hendeltjes te besturen. Maar op een gegeven moment kun je ook genieten van het uitzicht.”

,,Wij zijn een reisbureau dat ruimtereizen aanbiedt”, zegt Van Dalen. ,,Met vijf verschillende, pas net ontdekte bestemmingen”, blijft het enigszins abstract. De raket is een van de blikvangers op ‘kermisfestival’ LunaLunaLuna, dat na 2019 pas voor de tweede keer in vijf jaar doorgang kon vinden en dit jaar voor het eerst in het Wilhelminapark is neergestreken.

Quote We zouden dit tien in plaats van vijf dagen lang willen doen Harrie Verkerk

,,Deze plek is fantastisch, het mooiste park van Tilburg. Daar juicht iedereen over”, zeggen organisatoren Harrie Verkerk en Dorrith van der Lee. ,,Al zou dit festival eigenlijk perfect zijn voor in de Spoorzone, bij de Hall of Fame. Voor die locatie hadden we in het beoogde eerste jaar ook een vergunning, maar toen hebben het vanwege voorwaarden van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit rondom attracties af moeten blazen. Daarna kon het door corona twee jaar niet doorgaan.”

Ook dit jaar was er gedoe met een vergunning die pas heel laat verstrekt werd, zegt Verkerk. ,,We hopen op wat meer medewerking van de gemeente, ook financieel. Want we zouden dit tien in plaats van vijf dagen lang willen doen.”

Lees onder de foto verder over de Vogeltjesrace.

Volledig scherm Nine en Ileen Balk in Vacansi Quarantainsky. © Jules van Iperen/Pix4Profs

Op LunaLunaLuna staan verder onder meer een knuffelmachine, een toilet wanneer bij gebruik de bezoeker zichzelf doorspoelt, een ‘ambtelijke molen’, verwijzend naar problemen met de vergunning en ’s werelds kleinste Elvis-museum van Jeroen de Leijer en Maurice Vogelenzang, waar binnen een sjaaltje te zien is waarmee The King tijdens zijn laatste concert zijn ‘bloed, zweet en tranen’ afgeveegd zou hebben.

Met luchtpistool schieten op vogeltjes

Astrid, Kelvin, Siem en Pim Aldenhoven uit Tilburg staan bij de Vogeltjesrace van Global Goals, waar met een luchtpistool een vogeltje zo snel mogelijk over de waterbaan moet worden geschoten. Pim blijkt daarin het behendigst. ,,Leuk om te doen. Drie jaar geleden zijn we hier ook geweest”, zegt vader Kelvin. ,,We hebben er bewust voor gekozen om een dagje hier naar toe te gaan in plaats van de ‘echte’ kermis. De vorige keer deden ze het ook zo mooi met die menselijke grijpmachine.”

Die is niet meer in bedrijf, maar verworden tot eerbetoon aan Niko Janssen, Ad van Helvoirt en Ton Krist, betrokkenen bij de attractie en het festival die in de afgelopen jaren overleden. Wanneer een euro wordt ingeworpen, wordt automatisch ook een kaarsje aangestoken. En dat allemaal onder toeziend oog van de levensgrote zuurstokroze festivalmascotte RhinoLuna, die zag dat het goed was.

Volledig scherm Theaterkermis Lunalunaluna in het Wilhelminapark. © Jules van Iperen/Pix4Profs