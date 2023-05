Minder gestolen auto's in Tilburg tijdens pandemie

Bouten in pui verroest, los paneel in dak: recreatie­bad Stappegoor Tilburg dicht voor spoedrepa­ra­tie

TILBURG - Het recreatiebad van zwembad Stappegoor in Tilburg is per direct gesloten omdat een paneel in de dakkoepel loszit. Dit wordt met spoed gerepareerd. Daarnaast zijn bouten in de buitengevel verroest omdat een dampdichte laag niet goed werkte.