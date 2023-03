Miljoenentegenvaller: Brabantse gemeenten moeten alsnog boete betalen aan afvalverbrander Attero

Wandelen op YouTube: van kneukels en krabben tot honderd jaar haven

TILBURG - Boerderijen binnen de Ringbanen. Kneukels en krabben. Deze en gene kaant. Titels zijn het. Niet van streekromans, hoewel dat best had gekund: Kneukels en krabben – de lotgevallen van een straatventer, met vervolgens een paar honderd ronkende pagina’s over Leonard van Loon, de Tilburgse textielarbeider die halverwege de vorige eeuw een paar avonden per week door de stad fietste met een mand vol Zeeuwse alikruiken, en zijn kneukel- en krabbenkreten door de straten liet galmen.