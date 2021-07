Miljoen euro gevonden in vrachtwagen op A58 bij Oirschot

De controle vond zondag plaats. Het enorme geldbedrag was verpakt in een kartonnen doos en werd gevonden tijdens een doorzoeking van de vrachtwagen. In het voertuig zat een 57-jarige man uit Boxtel die de politie in een lopend onderzoek op het spoor was gekomen. Hij is aangehouden op verdenking van witwassen en handel in verdovende middelen. Ook werd een 55-jarige Rotterdammer aangetroffen. Zijn rol wordt nog onderzocht.