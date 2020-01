Meten is weten, maar niet in Moergestel: lantaarnpaal verspert garage in nieuwbouwwijk

Boeken­feest Tilt in Tilburg: Herman Koch én schrijvers die podcasts maken

16:00 TILBURG - Auteurs Herman Koch, Kristien Hemmerechts en A.H.J. Dautzenberg staan op de tiende editie van literair festival Tilt. Aafke Romeijn, zij is gastschrijver in Tilburg, presenteert haar bundel over de schoonheid - of gebrek daaraan - van de Tilburgse architectuur. De Tiende van Tilt is zaterdag 14 maart in Theater De Nieuwe Vorst en markeert de afsluiting van de Boekenweek.