Met pretogen aan het bier: kerstdiner voor oudere Gilzenaren die anders aan huis gekluisterd zitten

GILZE - Een bijzondere avond maandag in restaurant De Huyskamer in Gilze. Eigenaars Wim Graafmans en Tim Kusters stelden hun zaak open voor oudere Gilzenaren, die anders vooral aan huis gekluisterd zitten. Via zorgcentrum St. Franciscus en de wijkverpleegkundigen van Thebe werden de ouderen uitgenodigd, en veertig maakten er dankbaar gebruik van.

De gasten werden compleet ontzorgd. Een busje haalde hen op en bracht hen na afloop weer terug, en een legertje van zo'n 15 vrijwilligers stond klaar om hen in de watten te leggen.

Pretogen aan het bier

Sjaak van Kruijsbergen, 90 jaar, zit met pretoogjes aan een goed glas bier voordat de eerste gang wordt opgediend. "Ik heb het goed naar mijn zin vanavond, anders zat ik maar alleen thuis", zegt hij. "Met kerst ben ik wel onder de pannen hoor. Een dag naar mijn zoon en een dag naar mijn dochter. Met oud en nieuw komt alles bij mij thuis. Maar een avond als deze is toch wel heel fijn. Vijf jaar geleden overleed mijn vrouw, twee jaar terug verloor ik een zoon aan kanker. Dat geeft de feestdagen een schaduwkant. We maken ervan wat er van te maken valt. Ik heb heel veel zin in vanavond." Een tafeltje verder zit het echtpaar Van Trier. Jos (80): "Anders zaten we samen thuis, mijn vrouw is erg slecht ter been. Dus dat we vanavond worden gehaald en op zo'n diner worden getrakteerd, is echt heerlijk. De wijkverpleegkundige kwam mijn vrouw verzorgen en ze bracht de uitnodiging mee. Ik zeg tegen mijn vrouw 'doen?' En dus zitten we hier. Met kerst komen onze zoons met hun gezinnen, en deze avond is voor ons echt heel fijn.”

Graafmans is blij dat hij iets voor de oude Gilzenaren kan doen: "In de eerste plaats doe je het voor hen, om ze een fijne avond te bezorgen. Het is mooi meegenomen dat we er een goed imago door krijgen, maar dat is niet de opzet. Onze gasten kregen de laatste maanden de kans om iets extra's te betalen voor hun diner, en daar is goed gehoor aan gegeven. Het draagt iets bij in de kosten, maar wij betalen verder alles."

Eenzaamheid neemt toe