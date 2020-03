Met de hele familie in een treintje langs Max & Moritz bij de Efteling

Medewerker Tilburg University in Utrecht besmet met corona, volgens GGD geen risico voor studenten

11:14 TILBURG/UTRECHT - Een medewerker van Tilburg School of Catholic Theology (TST) die werkzaam is in Utrecht is besmet met het coronavirus. Volgens de GGD Utrecht lopen studenten van de Tilburgse opleiding geen risico, omdat de medewerker niet meer op de universiteit is geweest nadat deze persoon klachten kreeg.