Mensen blijven vragen naar film ‘Hooge Mierde 2000’, en daarom komt er nóg een extra voorstelling

Iedereen heeft wel een mening over woontoren De Brabander: van keilelijk tot vet en lekker stads

TILBURG - ‘Komt er toch nog een huid tegenaan?’ Die vraag klonk keer op keer terwijl De Brabander in Tilburg uit de grond werd gestampt. Het antwoord is nu wel duidelijk, toch blijven de stappen - van idee naar toren - interessant. ,,Eigenlijk was het plan om er een joekel van een gebouw neer te zetten.”

21 januari