Mening | De wijze van reageren op een krant met een ander geluid was bijna extremistisch

Gemeente steekt wéér stok tussen wielen van flitsbezor­ger: Flink bij Westpoint moet dicht

TILBURG - De gemeente Tilburg wil wederom een vestiging van de snelle boodschappenbezorger Flink sluiten, dit keer bij Westpoint. Daar werd over geklaagd. Eerder ging er ook een zaak in het centrum dicht. Komt de flitsbezorger nu in de problemen?