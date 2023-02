Mening | De grootste fout was het sluiten van alle grenskantoren

In het Schengenverdrag is geregeld dat er op dit moment tussen 27 Europese landen vrij verkeer van personen en goederen mogelijk is. Op 14 juni 1985 ondertekenden de regeringsleiders van België, Nederland, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk het Verdrag van Schengen. Ze kwamen overeen de personencontrole aan hun gemeenschappelijke grenzen af te schaffen. Met de steeds maar toenemende criminaliteit snap je niet dat iedereen tegenwoordig zomaar door alle Schengenlanden kan reizen. Het rare is dat criminelen en kwaadwillende personen, zeker over land, geen strobreed meer in de weg wordt gelegd. Oké, grenscontroles zoals in mijn tijd (1971-1975) als marechaussee aan de Duitse grens, toen bijna iedereen werd gecontroleerd bij inreis op geldige reisdocumenten, is misschien wel een beetje te veel van het goede. Maar helemaal geen controle zoals nu, dat is het toch ook niet. De grootste fout destijds was het sluiten van alle grenskantoren. Het was beter geweest om al die grensovergangen gewoon te blijven bezetten met marechaussee en douane. Criminelen en kwaadwillenden weten dan dat er controle binnen de grenzen van al die Schengenlanden plaats kan vinden. En controle is waar dit soort figuren liever niet mee te maken willen hebben. Of valt dit dan ook onder etnisch profileren? De rechtszaak werd mede aangespannen door Mpanzu Bamenga uit Eindhoven [BD 15 februari; ‘Gerechtshof: Marechaussee mag niet etnisch profileren’]. Hij werd een paar jaar geleden uit de rij gepikt door de marechaussee en is nu blij met het verbod op etnisch profileren. Je vraagt je af of die rechters bij het gerechtshof wel van deze tijd zijn om zich uit te spreken over hoe de doorgewinterde marechaussee-professional, die goed in staat is het kaf van het koren te scheiden, zijn/haar werk moet doen. Voor al die marechaussees die nu onder een vergrootglas liggen, wordt met deze uitspraak hun werk haast onmogelijk gemaakt.

Hans van den Heuvel

Waalwijk

Bang voor de grijze golf?

In het BD van 18 februari begint een artikel met de kop ‘Zo zetten we ons schrap voor de grijze golf’. Wat een dreiging gaat hier vanuit. Wonderlijk want deze golf begon al zo’n 77 jaar geleden als een geboortegolf. Ik zit in die golf en ik beleef hem. Onze lagere school had klassen van 52 leerlingen. Als vrouw was het vinden van werk een grote uitdaging net zoals het vinden, ook voor de huidige generatie, van een huis. Maar een periode volop met uitdagingen! Dat er voor deze golf eens een tijd kwam dat het werk erop zat, is geen verrassing. Dus waarom schrap zetten voor iets wat al zo lang voorspelbaar was? Deze golf is ook nog steeds actief in de samenleving. Kan deze sombere grijze golf niet eens anders gezien worden, dan als een dreiging, maar als een groepering die gewend is om voor zichzelf op te komen en de touwtjes in handen te hebben. Naoorlogse generatie: zorg goed voor jezelf en elkaar en blijf vooral gezond. Als troost: eens is deze golf voorbij.

Franca Boode

Veghel

De onbezorgde jeugd

Wat Lucas van Houtert schreef in het BD klopt 100 procent [BD 18 februari; ‘Was er een aardbeving dan? Waarom nieuws-mijden niet (altijd) erg is’]. De jeugd leeft in haar eigen wereld. Lange tijd geleden zat ik met mijn kleindochter in de auto. Zij reed 120 km per uur of misschien nog wel iets meer. Ik zei: ‘Dat zal volgende week wel afgelopen zijn met die snelheid van jou’. Ze keek verbaasd en vroeg wat er volgende week dan zou gebeuren. Heel Nederland, alle kranten en nieuwssites spraken al maanden over de nieuwe maximumsnelheid van 100 km per uur maar zij wist van niks. Laatst reed ik door een smalle straat in Oss. Voor mij fietsten drie tienermeiden natuurlijk naast elkaar, druk pratend en lachend. Dan denk ik: zal ik claxonneren want dan schrikken ze en gaan ze wel achter elkaar fietsen. Maar tegelijkertijd denk ik aan mijn eigen tienerkleindochter en bedenk me dat die ongetwijfeld ook zo zal fietsen. Lachen, pret maken en niet op het verkeer letten. Dus ik claxonneer niet. Toen ik als klein kind huilde, zei mijn moeder: ‘Bewaar je tranen maar voor later, dan zul je ze nog hard nodig hebben’. En zo is het. Lang leve de onbezorgde jeugd.

Daan Meijer

Oss