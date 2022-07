Meer bomen, minder hitte: Stationsstraat aan de beurt voor flinke groene make-over

Geen bomen in bakken meer, maar stevig met de wortels in de grond en genoeg ruimte om zeker vijftig jaar te kunnen groeien. In het voorlopige ontwerp waar het college voor kiest wordt vooral de oostzijde van de Stationsstraat - de zijde van het politiebureau en De Harmonie - vele malen groener. Daar worden flinke vakken aangelegd met bomen. Aan de andere kant komen bomen in de brede stoep te staan.



Ondergronds moet er ook veel gebeuren. Regenwater stroomt nu via het riool weg, in de nieuwe situatie zakt het zoveel mogelijk ter plekke in de grond om verdroging tegen te gaan en nieuwe planten te voeden. Het groen en de wateropvang zorgen voor minder wateroverlast en moeten opwarming van de stad tegengaan, zoals op deze tropische dagen. Hard nodig, stellen B en W, de zomers worden steeds heter en de hoosbuien heviger.