Medewerker slachtbedrijf Vion overleden na aanval van stier in Tilburg: ‘Het is vreselijk’

TILBURG - Een medewerker van slachtbedrijf Vion aan de Enschotsestraat in Tilburg is vrijdagochtend overleden nadat hij werd aangevallen door een stier. Een woordvoerder van het slachtbedrijf laat weten dat het bedrijf meeleeft met de familie en nabestaanden van het slachtoffer. „Het is vreselijk.”