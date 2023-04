Mauricio runt een Tilburgse sportschool voor vrouwen: 'Ik begon met een bakfiets en sportattributen'

indebuurt.nlMauricio Franklin helpt Tilburgers een betere versie van zichzelf te worden met zijn sportschool Mauricio Franklin PT aan de Rijnstraat. Hij was ook lang naar zichzelf op zoek. Als jongen van een moeder uit Colombia die in Duitsland het levenslicht zag, was het niet vanzelfsprekend dat hij later een sportschool in Tilburg zou openen. “Mijn sportschool is echt een weergave van hoe ik ben als persoon.”