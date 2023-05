Match op de dansvloer opmaat naar een diamanten huwelijk

Galerie de Verdieping krijgt replica van Van Gog­h-schilderij cadeau van Van Gogh Museum

MOERGESTEL - Het Van Gogh Museum heeft de Verdieping een replica van het schilderij Boulevard de Clichy van Vincent van Gogh cadeau gedaan. Het is een blijk van waardering voor het vele werk dat in de galerie annex filmzaal in Moergestel wordt verricht.