Massale stille tocht voor verongelukte Jayden (12): ‘Alle meisjes waren verliefd op hem’

Klimbos bij De Reuselhoe­ve moet ‘plots’ dicht: ‘Dit coronabe­leid is wel heel verwarrend’

15:50 MOERGESTEL - Het klimbos bij De Reuselhoeve in Moergestel is tijdelijk gesloten op last van de Veiligheidsregio. Volgens haar is de activiteit in strijd met de huidige corona-voorschriften. Eigenaar Guus Mulders is stomverbaasd. ,,Het klimparcours is al een tijd zonder problemen open, en dan plots deze mededeling.” Kanovaren bij de Reuselhoeve kan overigens nog wel. Ook het terras mag gewoon open.