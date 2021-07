Massaal naar België om véél goedkoper te tanken: dit is wat je als Brabander moet weten voor de rit met meeste winst

Goirlese tweeling moet zonder eigen publiek naar Tokio: ‘We zouden met de hele familie gaan’

27 juni GOIRLE - Het urenlang pailletjes stikken op badpakken en avondenlang geduldig in een zwembad wachten, is beloond voor Jos de Brouwer en Yvonne Kerkhof in Goirle. Hun dochters Bregje en Noortje gaan naar de Olympische Spelen voor het onderdeel synchroonzwemmen. ,,Je ziet ze groeien en daar word je in meegesleurd.”