Martin wil waardering en kreeg een straatnaambordje: ‘Ik zie 's avonds aan het bordje waar ik zijn moet’

Martin van Iersel (59) woont in Biezenmortel, in een mooie boerderij in het buitengebied. Hij is eigenaar van het Tilburgse schoonmaakbedrijf Vitron en heeft driehonderd mensen in dienst. ,,Onze mensen zijn actief in ziekenhuizen en bejaardentehuizen, ook lappen we ramen en doen we aan gevelreiniging. Ik hou toch zo'n driehonderd mensen aan het werk, die krijgen elke maand hun salaris, in goede tijden, ook in slechte tijden, zoals tijdens corona. Ik lever een flinke bijdrage aan de samenleving, maar van de gemeente hoef ik geen bedankje te verwachten.” Het klinkt als een gemis.