Martijn (35) uit Tilburg gaat in Oekraïne barbecueën voor soldaten en vluchtelingen

Van pissend personeel tot koloniale ‘klerezooi’: expo Kleurstof duikt in de diepte van textiel­verf

TILBURG - To dye for, zo heet de nieuwe tentoonstelling Kleurstof in het TextielMuseum in het Engels. Toegegeven, die titel dekt de lading zeker zo goed als de Nederlandse variant. Want al het verven van al dat textiel brengt al eeuwenlang, naast schoonheid, ook de nodige narigheid met zich mee. Precies dat wil het museum laten zien met deze expositie.

12 april