Mariette Meulenbroeks uit Lage Mierde wil niet passief toekijken of afwachten

Bij rolstoelin­gang Efteling is het ook gewoon wachten: ‘Je gaat niet bij iedere attractie vragen of iemand een handicap heeft’

KAATSHEUVEL – Via de rolstoelingang even lekker snel Fata Morgana of Baron 1898 in stappen? Vergeet het maar, ook daar moet je gewoon wachten. Er gelden strenge regels in de Efteling. ,,We moeten van iedere bezoeker met een beperking weten in welk bootje of karretje hij zit, voor het geval we moeten evacueren.”