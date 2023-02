Maria Boodschap in Goirle stap dichter bij verbouw, maar ook kleinzoon van architect tekent bezwaar aan

School voor hoogbegaaf­den zoekt een plek in Oisterwijk of Moergestel

TILBURG/OISTERWIJK - Matilda, voltijds onderwijs voor hoogbegaafde kinderen, heeft plannen voor een nieuwe school in het gebied ten oosten van Tilburg. De stichting kijkt naar een plek in Oisterwijk of Moergestel, maar sluit Tilburg ook niet uit.