Marc Brouwers is er zeker van dat zijn dochter langs de weg in Moergestel dood moest, maar politie gelooft niet in misdrijf

Drukte op de pistes bij Winterberg, maar bij hotel Der Brabander is het stil: ‘Geen Nederland­se kentekens te zien’

30 december WINTERBERG - Dit jaar geen gezellige après-ski met vijfhonderd man in de skihütte, geen feestmuziek en ook geen glühwein. Waar normaal de Nederlanders de straten van het populaire Winterberg domineren, ontbreekt er nu ieder spoor van ze. Hotel Der Brabander is al jaren populair onder de toeristen, maar op dit moment mogen ze geen gasten ontvangen: ,,Er is totaal geen sfeer.″