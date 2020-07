Man verliest macht over stuur en belandt met auto in bosjes langs rotonde in Dongen

Oostwest Cultuur­café vindt toch een thuis in de stad, wordt duurzaam koffiezaak­je aan het Vreede­plein

16:40 Vrij 31 juli: Het duurde langer dan gepland -want: zoek als startend ondernemer maar eens een plek in de binnenstad en dan is er ook nog corona - maar het Oostwest Cultuurcafé strijkt toch in Tilburg neer. Het duurzame koffiecafé waar vluchtelingen werken, gaat begin september open in het International Center Tilburg.