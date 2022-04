Man uit Roosendaal schopt eigen vrouw bewusteloos na ruzie op straat in Tilburg

Bachkoor Brabant tekent zondag voor tiende editie van de Matthäus Passion in Oisterwijk

OISTERWIJK - De reeks is door corona onderbroken, maar zondag staat dan toch een jubileumeditie van de Matthäus Passion in de Oisterwijks op het programma. Het is de tiende keer dat het beroemde stuk van Johann Sebastian Bach in de Petruskerk wordt opgevoerd.

6 april