Man uit Loon op Zand betwijfelt onderzoek naar ongeluk: ‘Ik rijd ontzettend defensief’

Hennepkwe­ke­rij ontdekt in kruipruim­te onder woning in Tilburg

TILBURG - In een kruipruimte onder een woning aan de Bakkumsingel in Tilburg is een voormalige hennepkwekerij aangetroffen. Agenten ontdekten de hennepkwekerij, nadat er meerdere meldingen waren binnengekomen over dat er mogelijk wiet zou worden verbouwd.

12:52