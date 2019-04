Man uit Dongen zakt voor theorie-examen maar stapt toch in auto: betrapt door kapot achterlicht in Rijen

VIDEO GRIP in Tilburg: Jan Martens drie dagen de baas in De Nieuwe Vorst

13:59 TILBURG - De Vlaamse choreograaf Jan Martens is drie dagen terug in Tilburg, de stad waar hij de dansacademie volgde. Hij is dan even de baas in Theater De Nieuwe Vorst. Woensdag 17 april toont hij ‘Passing The Bechdel Test‘. Met dertien jongeren maakte hij een een choreografie van woorden, een web van stemmen. Het stuk gaat over rolmodellen, stereotypering en genderdiversiteit.