Man slaat met stok ruiten en deuren in van appartementencomplex

Op monumen­taal Ketelhuis mag best gebouwd worden, zegt Omgevings­com­mis­sie: ‘Heel aantrekke­lijk zo’

TILBURG - Het interieur van het monumentale Ketelhuis in de Spoorzone is niet te redden, daar is de Tilburgse Omgevingscommissie wel van overtuigd. Die schaart zich achter het plan voor hoogbouw, al zet ze nog niet álle lichten op groen.

21 juli