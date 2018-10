Man schopt en slaat agenten op Pieter Vreedeplein in Tilburg

Na Perosis­traat, nu De Mis van Perosi in Tilburg

11:59 TILBURG - Het ensemble is vrij nieuw, de ambitie is groot. Les Compagnons de La Vie werkt aan een grote uitvoering van De Mis van Perosi. ,,In 2020. Dat kan straks onze eigen Tilburgse Passion worden", aldus zanger Mario de Kort.