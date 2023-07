Man met mes stormt op agent af in Tilburg, politie trekt vuurwapen

Judith moet door een hersentu­mor 25 keer per dag naar de wc en verdraagt geen zon: ‘Maar ik ben echt niet zielig!’

TILBURG - Een goedaardige tumor in de hersenen gooide het leven van Judith van Loon overhoop. Na jaren in de spotlights leeft ze letterlijk in de schaduw omdat ze geen zon op haar hoofd verdraagt. Toch is er licht. Hoe? Dat vertelt ze in haar podcastserie, die ze afsluit met vijftig tips om het leven zo prettig mogelijk te houden.