Man met grote partij geweren en explosieven in Oisterwijk zat al eerder vast voor wapenbezit

Liefde leidde Ecuadoraan Javier (28) naar Tilburg, waar hij restaurant Nomadâs opent

TILBURG - Door de liefde in Tilburg verzeild, gepassioneerd chefkok en per toeval op het juiste moment de juiste persoon tegen het lijf gelopen. Dat is in een notendop waarom Ecuadoraan Javier Ordóñez (28) het nieuwste restaurant van de stad opent. ,,Een hele uitdaging.”