Man met 53 bolletjes harddrugs op zak opgepakt in Tilburg

Voor duizenden euro's het schip in na crowdfun­ding KraftBier: ‘Kans dat geld terugkomt is vrijwel nihil’

TILBURG - Gemopper bij investeerders in KraftBier op sociale media, die soms duizenden euro's kwijt zijn. Een jaar geleden haalde de Tilburgse brouwerij via crowdfunding nog 300.000 euro op, nu is het bedrijf failliet. De kans dat een van de 170 investeerders nog iets van het geld terugziet, is vrijwel nihil. ,,Slechts in vijf procent van de faillissementen blijft daar iets voor over.”