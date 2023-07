Man laat zich bewust veertig keer bekeuren in de hoop er geld aan te verdienen

Op 26 juni 2019 krijgt de man zijn eerste parkeerbon in Breda omdat hij niet heeft betaald. Hij leert daar niet van: een dag later krijgt de man alweer een boete, in Tilburg. Het is de start van een reeks parkeerboetes in onder meer Den Bosch, Oisterwijk, Bergen op Zoom, Vlissingen, Sluis, Goes en Heerlen. Elke keer gaat het om bedragen tussen de 55 en 70 euro. De man betaalt niet: hij tekent juist bezwaar aan.