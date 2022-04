Man gewond naar het ziekenhuis na mishandeling door 37-jarige Tilburger

Driemaal is scheeps­recht: Centaurus­vij­ver in Tilburg succesvol gereinigd

TILBURG - De Centaurusvijver in Tilburg is volgens de gemeente succesvol gereinigd. In maart werd de vijver, tot ongenoegen van de hengelsportvereniging, leeggepompt om de zwaar vervuilde bodem te reinigen.

21 april