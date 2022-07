Man gewond bij vechtpartij in Kaatsheuvel, verdachte meldt zich

Tilburgse (29) slaat agent vlak na vrijlating en moet direct weer de cel in

TILBURG - Een 29-jarige vrouw uit Tilburg, die maandag net was vrijgelaten, mishandelde een agent voor het politiebureau aan de Stationsstraat in Tilburg. Ze was slechts een half uur op vrije voeten, want ze moest meteen de cel weer in.

28 juni